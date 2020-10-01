В Ленобласти ожидается туманная пятница

Автомобилистов просят быть осторожнее, чтобы не угодить в аварию.

В Ленинградской области завтра, 2 октября, утро выдастся туманным. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Автомобилистам, которые отправятся в путь в ранние часы, нужно быть осторожнее, чтобы избежать аварии. Отмечается, что будет переменная облачность, а осадков не ожидается.

Воздух в светлое время суток прогреется до плюс 19 градусов, а ночью столбик термометра опустится до плюс четырех градусов. Ветер, гуляющий по районам, разгонится до семи метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться, но незначительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев в октябре. Первые пять дней октября будут теплыми и благоприятными, температура будет колебаться в пределах от +14 до +18 градусов.