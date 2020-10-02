Утренние пробки в Петербурге оценили на 4 балла

Утро последнего дня рабочей недели начинается для водителей Петербурга с 4-балльных пробок.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 8 утра, дорожная ситуация в Северной столице оценивается на четыре балла. К девяти часам пробки должны подняться до пяти баллов.

Сейчас пробки в основном создают дорожные ограничения и многочисленные ДТП. Самые огромные заторы наблюдаются на выездах из пригородов: Металлострой, Красное Село, Павловск, Кудрово, Янино, Мурино.

Также серьезная ситуация обстоит в Невском районе, там «стоят» проспект Большевиков, Народная улица, Дальневосточный проспект, Октябрьская набережная, Володарский мост и проспект Обуховской Обороны.

Красным выделены и Витебский проспект, Арсенальная набережная, дороги в Кушелевке, Светлановская площадь, развязка ЗСД с Приморским шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в выходные дни движение автомобилей по улице Рубинштейна ограничат.