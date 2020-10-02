Клещи покусали 14,2 тыс. жителей Петербурга с начала года

Клещи покусали 14,2 тыс. жителей Петербурга с начала года
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало статистику по числу пострадавших от укусов клещей с начала 2020 года.

Как сообщили в ведомстве, с января по октябрь за помощью врачей в Петербурге обратились 14 тыс. 273 человека, укушенных клещами. Почти три тысячи из них — дети до 17 лет.

На территории Петербурга клещи напали на 1 872 человека. Больше всего укусов зафиксировано в Курортном районе — там от паразитов пострадал 671 человек.

С начала сезона диагноз клещевой энцефалит поставили 32 пострадавшим, в том числе пятерым детям. Кроме того, зарегистрировано 116 случаев клещевого иксодового боррелиоза, включая 31 случай у детей.

Плановые прививки против клещевого энцефалита к октябрю сделали более 29, 3 тыс. человек, в том числе девять тысяч детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 5 районов Петербурга больше всех пострадали от клещей.

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