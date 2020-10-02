Петербуржцев ждут теплые выходные: температура воздуха в субботу поднимется до +18

Петербуржцев ждут теплые выходные: температура воздуха в субботу поднимется до +18
Не стоит упускать возможность прогуляться в такую погоду. Фото: Baltphoto

Октябрь продолжит радовать жителей Северной столицы теплой погодой на предстоящих выходных.

В субботу, 2 октября, в городе установится переменная облачность. Дождей не ожидается, поэтому зонт во время прогулок не пригодится. В течение дня подует умеренный ветер юго-восточного и восточного направлений. Столбики термометров в ночное время будут колебаться в пределах значений от +7 до +9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +18. Атмосферное давление возьмет курс на незначительное повышение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В воскресенье, 3 октября, установится похожая погода. Горожан не побеспокоят осадки и сильный ветер, а температура вновь поднимется до +18 градусов тепла. Давление же меняться не будет.

Стоит отметить, что уже на следующей неделе погода начнет портиться, а в город вернутся дожди. Температура вновь начнется опускаться, а осень окончательно войдет в свои права.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам пообещали теплый октябрь.

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