Беглов поздравил башкир и татар с Сабантуем

Беглов поздравил башкир и татар с Сабантуем
Сабантуй отпраздновали позже из-за пандемии. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Празднование перенесли с лета на начало октября из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 3 октября, поздравил башкирское и татарское сообщество с национальным праздником Сабантуй. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Мероприятия по этому поводу проходили в Ладожском парке.

Глава Северной столицы заявил, что город многонациональный и для местных праздник стал уже всенародным. Он объединяет тысячи людей, убежден Беглов.

Напоминаем, что Сабантуй – это праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В этом году его не отмечали вовремя из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и праздникам, а парковка — платной всегда.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов праздник сабантуй


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов поздравил башкир и татар с Сабантуем
В Металлострое построят парк с площадкой для скейтборда
Порошенко, заразившийся коронавирусом, госпитализирован
Тимати ответил на жалобы Решетовой на характер их сына
«Зенит» и «Сочи» решили дальнейшую судьбу Ригони
Пугачева предложила помощь Моисееву после слухов о его плохом самочувствии
«Зенит» купил полузащитника Вендела за 20 млн евро
В Ленобласть доставят 40 аппаратов ИВЛ, несмотря на санкции