Беглов поздравил башкир и татар с Сабантуем

Празднование перенесли с лета на начало октября из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 3 октября, поздравил башкирское и татарское сообщество с национальным праздником Сабантуй. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Мероприятия по этому поводу проходили в Ладожском парке.

Глава Северной столицы заявил, что город многонациональный и для местных праздник стал уже всенародным. Он объединяет тысячи людей, убежден Беглов.

Напоминаем, что Сабантуй – это праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В этом году его не отмечали вовремя из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным и праздникам, а парковка — платной всегда.