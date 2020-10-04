Все рейсы вылетят из Пулково без задержек

В последний день недели петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Об этом стало известно в воскресенье, 4 октября. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы аэропорта. Сегодня петербуржцы и те, кто прибыл в Северную столицу для пересадки, полетят вряд российских городов, а также Лондон и турецкую Анталью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково в августе пассажиропоток снизился почти в два раза. В петербургском аэропорту Пулково пассажиропоток в августе 2020 года составил 1,52 млн человек. Месяцем ранее он равнялся 1,12 млн человек. Наиболее низкими показателями отличился период действия ограничений в связи коронавирусной инфекцией нового типа.