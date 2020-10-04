Осенние дожди надвигаются на Петербург

Последний день недели встретит жителей Петербурга по-настоящему осенней погодой — на город обрушатся дожди и ветер.

Об этом стало известно в воскресенье, 4 октября. Согласно прогнозу синоптика, ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодняшняя погода в Северной столице окажется под влиянием циклонического вихря, идущего с запада. Из-за него небо затянет плотными облаками, а после обеда начнутся дожди.

За день и грядущую ночь в Петербурге должно выпасть от 5 до 20 мм осадков, этот показатель составляет около трети месячной нормы для октября. Кроме того, сегодня в Петербурге будет усиливаться ветер — его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

Днем в городе на Неве будет до +16 градусов, а в Ленинградской области — от +12 до +17 градусов.

Атмосферное давление будет снижаться и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.