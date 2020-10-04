Воскресным утром в Петербурге нет пробок

Утром в воскресенье, 4 октября, петербургские дороги практически свободны от машин. Дорожная ситуация в городе на Неве оценивается на 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», сегодня утром жители Петербурга никуда не торопятся, почти все петербургские дороги выделены зеленым цветом, что говорит об маленьком количестве автомобилей на улицах.

Однако, несмотря на 1-балльные пробки, кое-где в Северной столице все же образовались заторы. Речь идет о местах, где пробки собираются ежедневно. Так, петербуржцам придется немного постоять на площади Восстания, на КАД в районе Володарского моста, у метро «Черная речка» и на Московском шоссе, рядом с метро «Звездная».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в выходные дни движение автомобилей по улице Рубинштейна ограничат.