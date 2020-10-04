Петербуржцев предупреждают о сильном ветре 4 октября

Петербуржцев предупреждают о сильном ветре 4 октября
Петербург накроет сильный ветер. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

На Санкт-Петербург надвигается штормовой ветер, его порывы усилятся до 16 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные специалистов из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В воскресенье в Петербурге заканчивается бабье лето, город ждет облачная с прояснениями погода. Днем Северную столицу накроют дожди, за весь день в городе выпадет до 20 мм осадков, что составляет около трети месячной нормы. Температура воздуха за окном прогреется всего до +13…+15 градусов.

Как прогнозируют синоптики, 4 октября в Петербурге усилится юго-восточный ветер, его порывы составят до 16 метров в секунду.

«Будьте внимательны и осторожны!», — говорится в сообщении учреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.

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