Жителей Ленобласти предупреждают о ночных дождях

Также синоптики обещают сильный ветер.

В Ленинградской области 5 октября ожидаются дожди. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону. Ночью температура воздуха опустится до плюс восьми, также пойдет осадки. В светлое время суток столбик термометра опустится до плюс 18 градусов.

Ветер, гуляющий по Ленобласти, разгонится до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупреждают о сильном ветре 4 октября. Как прогнозируют синоптики в Петербурге усилится юго-восточный ветер, его порывы составят до 16 метров в секунду.