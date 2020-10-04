Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей

Перед выходом на улицу стоит захватить с собой зонт. Фото: Baltphoto

Перед выходом на улицу стоит захватить с собой зонт. Фото: Baltphoto

Бабье лето покидает Северную столицу, а осень продолжает входить в свои права.

В понедельник, 5 октября, в городе установится облачная погода. Несмотря на осадки, солнце все же порадует петербуржцев — возможны прояснения. Дожди прольются как ночью, так и днем (небольшие и кратковременные, соответственно). В течение дня подует умеренный ветер юго-восточного и южного направлений. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Столбики термометров ночью будут колебаться в пределах от +11 до +13 градусов тепла. Уже днем воздух прогреется до +17. Атмосферное давление возьмет курс на незначительное снижение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенние дожди надвигаются на Петербург. За день 4 октября и грядущую ночь в Петербурге должно выпасть от 5 до 20 мм осадков, этот показатель составляет около трети месячной нормы для октября.