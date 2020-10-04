Россия может предоставить первый транш кредита Белоруссии уже в октябре

Россия может предоставить первый транш кредита Белоруссии уже в октябре
Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах 14 сентября. Фото: Кремль

Власти республики Беларусь намерены поручить от России первую часть кредитных средств, в рамках реализации договоренности между странами о предоставлении 1,5 миллиарда долларов, до конца октября.

Об этом заявил глава Министерства финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

Следующая доля кредита, по словам главы Минфина, будет получена до конца 2020 года. Вся оставшаяся часть будет предоставлена уже в 2021 году.

Напомним, в ходе рабочей встречи президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась в Сочи 14 сентября, лидер РФ пообещал выделить для республики кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

В России заявили, что один миллион из общей суммы будет передан Белоруссии в текущем году, а оставшиеся средства в 2021 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Силуанов рассказал, зачем Россия дает в кредит Белоруссии $1,5 млрд.

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