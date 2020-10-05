В Ленобласти в понедельник пройдут дожди

Рабочая неделя для жителей Ленинградской области начнется с кратковременных осадков.

В понедельник, 5 октября, на территории 47 региона установится облачная погода. Возможны прояснения. Ночью прольются дожди, днем они затронут практически всю область, но будут кратковременными. В течение дня подует умеренный ветер юго-восточного и южного направлений. Ночью температура будет колебаться в значениях от +8 до +13 градусов тепла. Днем воздух максимально прогреется до +18 градусов. В целом, погода продолжит оставаться благоприятной. Главное, не забывать брать с собой зонт перед выходом на улицу. Атмосферное давление возьмет курс на незначительное понижение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.