Задержек и отмен нет: 5 октября Пулково работает по расписанию

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В понедельник, 5 октября, петербургская воздушная гавань Пулково будет работать по запланированному расписанию.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. По информации на утро, сегодня задержек или отмен рейсов не предвидится. Пассажиры вылетят из Петербурга в пункты назначения вовремя.

Сегодня пассажиры летят в ряд российских городов, а также в заграничные Анталью, Кишинев, Ташкент, Самарканд, Стамбул, Душанбе, Бишкек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково в августе пассажиропоток снизился почти в два раза. В петербургском аэропорту Пулково пассажиропоток в августе 2020 года составил 1,52 млн человек. Месяцем ранее он равнялся 1,12 млн человек. Наиболее низкими показателями отличился период действия ограничений в связи коронавирусной инфекцией нового типа.