Теплая осенняя погода ждет Петербург в понедельник

Теплая осенняя погода ждет Петербург в понедельник
В Петербурге будет тепло и дождливо. Фото: unsplash

Начало рабочей недели в Северной столице будет дождливым и теплым. Синоптики обещают, что температура воздуха превысит обычные для начала октября значения.

Согласно прогнозу синоптика, ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник, 5 октября, за погоду в Петербурге будет отвечать теплый сектор циклонического вихря. Он принесет в город облачную с прояснениями погоду.

Сегодня петербуржцам стоит прихватить с собой зонтики — местами ожидаются небольшие дожди. А температурный фон обещает превысить положенные по климату значения.

Днем в городе на Неве будет до +16…+18 градусов, а в Ленинградской области воздух прогреется до +19 градусов, однако местами может быть около +14 градусов.

Южный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление особо не изменится и составит 763 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре.

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