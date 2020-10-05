Петербургские автомобилисты начинают неделю с 4-балльных пробок

Дорожная ситуация в Петербурге оценивается на 4 балла. Большинство пробок создают ДТП и дорожные ремонты.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». По информации на 8 утра понедельника, 5 октября, самые большие заторы сегодня собрались на окраинах и юге Петербурга. К 9 утра пробки вырастут до 5 баллов.

Больше всего времени петербургские водители проведут в пробках на выезде из Металлостроя и Пушкина, в Невском районе, на внешнем кольце КАД перед Обухово, на дороге из Янино-2 в сторону Петербурга и проспекте Косыгина.

Красным цветом выделены участки Московского проспекта и параллельным ему улицам по обе стороны. Также много пробок скопилось у проспектов Ветеранов и Стачек.

Кроме того, сегодня стоит движение в Калининском районе, у большинства станций метро. Ну и по традиции стоит выезд из Мурино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей Петербурга предупредили об ограничениях на дорогах, вводимых с 5 октября.