День рождения «Мойки78» началось с подарков чиновникам

День рождения &#171;Мойки78&#187; началось с подарков чиновникам
"Мойка78" отмечает трехлетие. Фото: Мойка78

В октябре петербургское издание «Мойка78» отмечает свой три года со дня основания. Редакция решила начать празднование с поздравлений чиновников.

Утром 5 октября сотрудники «Мойки78» приехали к зданиям Смольного, Ратуши и администрации Центрального района Петербурга. Работающие в них чиновники получили от корреспондентов праздничные шарики с логотипом издания. На задней стороне шаров городским чиновникам предлагают зайти на сайт «Мойки78» и почитать о своей работе.

На шариках изображен логотип издания. Фото: Мойка78

Поначалу сотрудники органов власти с улыбкой на лице принимали подобные подарки. Однако спустя некоторое время что-то пошло не так: многие чиновники говорили, что периодически читают «Мойку78», но с шарами их перестали пускать на работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские чиновники могут перейти на удаленную работу из-за коронавируса.

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