Две полосы перекроют на развязке КАД с Мурманским шоссе

Две полосы перекроют на развязке КАД с Мурманским шоссе
Движение по двум полосам на КАД будет перекрыто с 6 по 8 октября. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На петербургской Кольцевой автодороге перекроют две полосы движения в районе развязки на пересечении с Мурманским шоссе (трасса «Кола»).

Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сообщается, что движение по двум полосам будет перекрыто с 6 по 8 октября. Дорожники одновременно перекроют движение по третьей и четвертой полосам на внутреннем и внешнем кольце КАД. Водители смогут ехать по свободным полосам со скоростью до 50 км/ч.

Участки КАД закрывают для устранения просадок земляного полотна и дорожной одежды на поперечном сечении основного хода КАД. Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Все участники движения будут уведомлены о работах с помощью специальных дорожных знаков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилистов предупредили о перекрытии полосы движения на транспортной развязке КАД на пересечении с ЗСД.

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