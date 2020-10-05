Анестезиолога, напавшего на мать с ребенком в Зеленогорске, уволили из больницы

Анестезиолога, напавшего на мать с ребенком в Зеленогорске, уволили из больницы
Инцидент попал на видео. Фото: Telegram FlashPiter

Подозреваемого в хулиганстве врача, который поднял руку на женщину в ходе конфликта у одного из супермаркетов в Зеленогорске, уволили с работы.

Об этом стало известно в понедельник, 5 октября. Пресс-служба Комитета по здравоохранению сообщила, что прекратила сотрудничество с анестезиологом-реаниматологом Владимиром Брацлавским. Напомним, он являлся сотрудником 26 городской клинической больницы.

Само происшествие произошло в субботу, 3 октября. В полицию обратилась потерпевшая, которая сообщила, что ее ударил мужчина в ходе ссоры. После рукоприкладства агрессивный хулиган начал угрожать женщине и окружающим травматическим пистолетом. Рядом с пострадавшей в этот момент находился ее маленький ребенок.

Позднее мужчина поспешил скрыться с места преступления на своем автомобиле. Правоохранители отыскали подозреваемого в хулиганстве и установили его личность. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напавший на женщину в Зеленогорске заместитель главврача больницы госпитализирован.

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