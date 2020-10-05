В Петербурге в сентябре зафиксирована рекордная смертность

Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистические данные по смертности в Северной столице за сентябрь 2020 года.

В минувшем сентябре в городе скончалось 5739 человек. Данный показатель первого осеннего месяца поставил печальный рекорд. Все дело в том, что таких цифр в последние 10 лет не фиксировалось в аналогичный период времени ни разу.

Отметим, в сентябре 2019 года было зарегистрировано 4607 смертей. Еще раньше, в сентябре 2018 года в ЗАГСе отчитались о 4624 смертях.

Количество смертей близкое к актуальным цифрам последний раз фиксировалось в 2011 году. Тогда в сентябре скончалось 5230 местных жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы поставили рекорд по расторжению браков в сентябре. В сентябре распалось рекордное количество семей — 2479.