Мадонна отказалась работать с диджеем Гетта из-за его знака зодиака

Мадонна отказалась работать с диджеем Гетта из-за его знака зодиака
Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Известный французский диджей Дэвид Гетта рассказал по какой причине сорвалась его запись совместного альбома с певицей Мадонной.

Любопытно, что предложить вместе поработать первая вызвалась именно Мадонна. Она заинтересовалась творчеством музыканта и решила, что они могли бы создать что-то общее. Певица предложила Гетте встретиться за обедом и обсудить детали предстоящей записи. Об этом сообщает NME.

Во время беседы Мадонна узнала, что Гетта — Скорпион по гороскопу. Это вызвало у нее весьма странную реакцию, которую в открытую продемонстрировала ее мимика — артистка скорчила лицо. Певица поспешила встать из-за стола и объяснить, что совместного сотрудничества не выйдет. После этого Мадонна удалилась с места встречи, оставив удивленного диджея наедине с услышанной информацией.

Примечательно, что сама Мадонна по гороскопу является Львом. Чем ей так не угодили Скорпионы — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мадонна похвасталась штрафом в 1$ млн за концерт в России.

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