Петербуржцев ожидает дождливый и в меру теплый вторник

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В городе осень: серая, мокрая и ветреная.

В Санкт-Петербурге сегодня, 6 октября, ожидается дождливая погода. Об этом сообщили в главном управлении МЧ России по городу. Осадки будут небольшими и умеренными. Днем воздух прогреется до 16 градусов, а ночью столбик термометра опустится до плюс 10 градусов. Ветер, гуляющий по улицам Северной столицы, разгонится до 11 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление будет понижаться. Никаких неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог назвал простые способы укрепления иммунитета осенью. По его словам, в первую очередь стоит тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия, не забывать о социальном дистанцировании и об использовании масок в общественных местах.