В Петербурге за сентябрь ввели в эксплуатацию почти 60 домов

Более четырех тысяч семей смогут жить в этих домах. Фото: pixabay.com

Более четырех тысяч семей смогут жить в этих домах. Фото: pixabay.com

В зданиях смогут проживать 4256 семей.

В Санкт-Петербурге за сентябрь 2020 года ввели в эксплуатацию 57 домов. Об этом сообщили в комитет по строительству Северной столицы. В зданиях смогут проживать более четырех тысяч семей. Первое место по количеству нового жилья занимает Выборгский район, там достроили 53,4 тысячи квадратных метров жилья, то есть семь домов.

На втором месте оказался Московский район – там готов один дом на более чем одну тысячу квартир. Тройку лидеров замыкает Невский район, где в эксплуатацию ввели два года.

Также в Санкт-Петербурге за сентябрь довели до ума 15 объектов общегражданского назначения – парк в Пушкинском районе и склад автокомпонентов в Красногвардейском районе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «новая вторичка» на рынке недвижимости в Петербурге подорожала на 15%. Квадратный метр «новой вторички», в среднем, стоит 141,6 тысячу рублей.