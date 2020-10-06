Премьера «Бэтмена» состоится в 2022 году

Премьера &#171;Бэтмена&#187; состоится в 2022 году
Роберт Паттинсон в образе Бэтмена. Скриншот: YouTube/iVideos

Выход фильма перенесли на один год. Фанаты смогут посмотреть его в марте.

Премьеру фильма «Бэтмен» перенесли, о чем сообщает Deadline. Лента должна была выйти 1 октября 2021 года, а теперь зрители смогут увидеть ее только 4 марта 2022 года. Такое решение приняли, чтобы «Бэтмен» не столкнулся в прокате с «Дюной».

Также перенесли премьеру «Матрицы-4», она состоится в конце декабря 2021 года. «Флеша» хотят выпустить на экраны в июле 2022 году, а «Шазам! Ярость богом» покажут летом 2023 года.

«Черный Адам» и «Minecraft» и вовсе исчезли из графика, даты их премьер обсуждаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на 2021 год. Создатели бондианы подметили, что понимают разочарование поклонников и сообщили, что с нетерпением ждут, когда смогут показать свою работу зрителям в следующем году.

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