Премьера «Бэтмена» состоится в 2022 году

Выход фильма перенесли на один год. Фанаты смогут посмотреть его в марте.

Премьеру фильма «Бэтмен» перенесли, о чем сообщает Deadline. Лента должна была выйти 1 октября 2021 года, а теперь зрители смогут увидеть ее только 4 марта 2022 года. Такое решение приняли, чтобы «Бэтмен» не столкнулся в прокате с «Дюной».

Также перенесли премьеру «Матрицы-4», она состоится в конце декабря 2021 года. «Флеша» хотят выпустить на экраны в июле 2022 году, а «Шазам! Ярость богом» покажут летом 2023 года.

«Черный Адам» и «Minecraft» и вовсе исчезли из графика, даты их премьер обсуждаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на 2021 год. Создатели бондианы подметили, что понимают разочарование поклонников и сообщили, что с нетерпением ждут, когда смогут показать свою работу зрителям в следующем году.