В Петербурге вынесли приговор трем военным, похитившим имущество Минобороны

В Северной столице 224 гарнизонный военный суд определился с наказанием для бывшего военнослужащего старшего мичмана запаса Валерия Сотова, капитана 3 ранга Игоря Лапушкина и старшего лейтенанта Олега Капитонова.

Речь идет об уголовном деле по факту мошенничества. Обвиняемые, воспользовавшись своим служебным положением, придумали план по похищению имущества Минобороны России — коленчатого вала восьмицилиндрового двигателя.

В рамках реализации преступной задумки мужчины ввели в заблуждение нескольких ответственных лиц и добились выдачи коленчатого вала для отправки в войсковую часть 39080, в которой должность командира противодиверсионного катера занимал Сотов. Указание о выдаче вала, чья рыночная стоимость оценивается в 580 тысяч рублей, отдал Капитонов, предварительно договорившийся с Лапушкиным. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

После оформления всех необходимых документов вал был погружен в манипулятор и вывезен со склада комплектного хранения материально-технического снабжения войсковой части 45752-Б. В последствии коленчатый вал мужчины выгрузили в автобоксы Кронштадта, чтобы в последствии его можно было продать.

Все три участника преступления признали свою вину. Суд учел их положительные характеристики, поэтому наказание ограничилось штрафами.

Согласно решению суда, Сотов оштрафован на 150 тысяч рублей. Лапушкин и Капитонов же получили наказание в виде штрафов в размере 125 тысяч рублей для каждого.

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