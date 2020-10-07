Беглов не увидел оснований для проверки застройщика, возводящего дом-«гроб» в Петроградском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос городских депутатов, которые призвали проверить деятельность застройщика ООО «Петроцентр».

Речь идет о проекте ЖК Meltzer Hall на Петроградской стороне. В настоящее время застройщик уже ведет строительные работы. Жилой дом на Набережной Карповки местные жители успели прозвать «гробом» за свой далеко не самый приятный архитектурный облик.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал проект строительной компании «преступлением перед будущими поколениями» и усомнился в законности проводимых работ. Все дело в том, что в ходе строительства была снесена труба мебельной фабрики Мельцера, которая являлась объектом культурного наследия. Также, депутаты усмотрели и возможные ущемления прав жителей соседних домов. В связи с этим, на имя Беглова был отправлен соответствующий запрос. Об этом сообщает АБН.

Градоначальник ответил на запрос обеспокоенных парламентариев и пояснил, что все работы проводятся с соблюдением действующего законодательства, а разрешения на строительство были получены после предоставления всех необходимых документов.

Что касается трубы, то в ближайшем будущем ее восстановят в прежнем виде. Снос оказался необходимой мерой, так как существовал значительный риск обрушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на строительство первого этапа Широтной магистрали в Петербурге из федерального бюджета выделят 10 млрд рублей.