Петербургская фирма заплатит 2 млн за поставку просроченной сгущенки

Петербургская фирма заплатит 2 млн за поставку просроченной сгущенки
Сгущенка оказалась просроченной. Фото: Pixabay

Срок годности 18 тонн продукции истек еще два месяца назад.

Петербургская компания «Виталина» заключила договор с «ММК» о поставке 18,6 тонн сгущенного молока еще в конце 2019 года. Товар был доставлен, но его качество не удовлетворило заказчика – срок годности продукции истек два месяца назад. Об этом сообщает ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.

Поставщик никак не отреагировал на претензию, поэтому московская фирма обратилась в суд с требованием возместить убытки. Судебный пристав уведомил руководство «Виталины» о происходящем и уже организовал списание средств со счетом компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургских врачей оштрафовали за ошибки в ветеринарных документах. Всего ошибки при оформлении документов допустили 115 врачей. При этом 12 их них были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 9 тысяч рублей.

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