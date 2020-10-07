Пандемия не помешала развитию строительного рынка в Петербурге

Эксперты отмечают, что удалось восстановить продажи жилья до уровня, предшествующего введению ограничительных мер.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко заявил, что строительный рынок в городе восстановился после пандемии и продолжает развиваться. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Он отметил, что в городе за период пандемии не была остановлена ни одна стройка. Этого удалось добиться благодаря соблюдению на объектах всех мер предосторожности, которые позволили приостановить распространение коронавируса. Несмотря на то, что сначала покупательская способность упала, то сейчас спрос удалось поднять благодаря льготному ипотечному кредитованию под 6,5%.

Линченко добавил, что застройщики надеются, что госпрограмма будет продлена. Пока что власти никак не комментируют такую вероятность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов не увидел оснований для проверки застройщика, возводящего дом-«гроб» в Петроградском районе.