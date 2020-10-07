Автомобилистов предупреждают о тумане 8 октября в Петербурге

Воздух прогреется до плюс 16 градусов.

В Санкт-Петербурге 8 октября ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу и Ленинградской области. Днем воздух сможет прогреться до плюс 16 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки в 9 градусов. Ветер, гуляющий по городу, разгонится до 9 метров в секунду.

Отмечается, что утром в Северной столице будет туманно, поэтому автомобилисты должны быть предельно внимательными и осторожными. То же касается пешеходов, которые могут спровоцировать аварии.

Атмосферное давление при этом будет мало меняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре. В целом второй месяц осени будет теплым. Температура воздуха на 1-2 градуса будет выше средних октябрьских показателей на 1-2 градуса.