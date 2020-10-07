В Петербурге продезинфицировали Витебский вокзал

В Северной столице продолжают проводится профилактические мероприятия, призванные пресечь активное распространение коронавирусной инфекции.

В среду, 7 октября, специалисты, вооружившись специальным оборудованием и средствами дезинфекции, посетили для обработки Витебский вокзал.

Всего площадь обработанных поверхностей составила около 10 тысяч квадратных метров. Обработка коснулась также и служебных помещений. Особо внимание было уделено поручням, дверям и информационным табло — именно с ними чаще всего контактируют пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Стоит отметить, что вещества, которые используются для обеззараживания являются безопасными для людей и животных.

Работы произвела Северо-Западная дирекция Ж/Д вокзалов совместно с сотрудниками Невского спасательного центра главного управления МЧС России по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в метро.