Онищенко посоветовал женщинам избегать обуви на каблуках

Онищенко посоветовал женщинам избегать обуви на каблуках
Геннадий Онищенко. Фото: duma.gov.ru

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предупредил россиянок о последствиях ношения каблуков.

В среду, 7 октября, депутат Государственный Думы призвал женщин бросить носить туфли на каблуках, так как ни один мужчина не стоит тех проблем со здоровьем, которые может спровоцировать ходьба на высоких «ходулях по 12 сантиметров». Об этом Онищенко рассказал на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Уточнять, с какими именно проблемами могут столкнуться любительницы красивой обуви специалист не стал, однако попросил поверить ему, что ношение туфель на высоких каблуках может нанести значительный урон организму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневной рабочей недели в России. Депутат Госдумы отметил, что многие граждане будут проводить выходные лежа на диване. И добавил, что переход на укороченную рабочую неделю также невозможен из-за текущей экономической ситуации в стране.

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Геннадий Онищенко каблуки


 

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