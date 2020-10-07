В Петербурге выросла доля пустующих офисов

За текущий год освободились почти 80 тысяч квадратных метров помещений.

В Санкт-Петербурге доля пустующих офисов за 2020 год выросла до 8,2%. Таким образом, в городе свободны примерно 80 квадратных метров помещений, говорится в сообщении компании JLL.

Эксперты рассказывают, что это связано с попыткой оптимизации затрат на аренду, а также прирост нового предложения. Ожидается, что количество свободных офисов будет увеличиваться и к концу года превысит 300 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что с начала текущего года в эксплуатацию ввели сразу несколько крупных бизнес-центров – общая площадь их помещений составляет 138 тысяч квадратных метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы не желают выходить с удаленки на работу в офис.