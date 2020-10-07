Горевший на Лиговском пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере

Горевший на Лиговском пенсионер состоит на учете в психоневрологическом диспансере
Место происшествия. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства инцидента на Лиговском проспекте, где горел мужчина. По предварительным данным, он наблюдается в психоневрологическом диспансере.

Об этом в среду, 7 октября, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что инцидент произошел днем на Лиговском проспекте, 30. Там загорелся мужчина.

На место прибыли правоохранители, они передали пострадавшего пенсионера врачам.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что мужчина вспыхнул рядом с торговым центром. На нем обгорела одежда, сам пострадавший потерял сознание. На место прибыли две кареты скорой помощи.

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