Петербургский СКА проиграл «Металлургу» на домашнем льду

В Петербурге завершился матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на домашнем льду «Металлург» и проиграл.

Матч проходил в среду, 7 октября, в Ледовом дворце.

Счет в игре открыл хоккеист СКА «Йоонас Кемппайнен». Шайбу в ворота соперника он отправил на 21-й минуте игры.

Вскоре петербургским армейцам ответ Юхо Ламмикко. Он обыграл вратаря СКА уже на 23-й минуте.

Преимущество «Металлурга» на 29-й минуте установил Егор Яковлев. Позже его подтвердили Егор Коробкин и Сергей Плотников.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге судьбу внешнего вида новой хоккейной арены на месте СКК решат в ходе конкурса. Планируется, что архитектурный конкурс соберет ведущих специалистов отрасли. С его помощью выберут лучший вариант облика фасадов нового спортивного объекта.