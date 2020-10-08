В четверг Пулково работает без отмен и задержек

Петербургский аэропорт Пулково выполнит запланированные на четверг, 8 октября, рейсы по расписанию.

Согласно информации электронного табло воздушной гавани, сегодня пассажирам не придется долго ждать своих рейсов — все самолеты покинут Петербург по расписанию. Кроме того, на онлайн-табло не значится ни одного отмененного рейса.

В основном Пулково сегодня выполняет внутренние рейсы, но есть и ряд международных. Так, сегодня пассажиры полетят в Нукус, Анталью, Ташкент, Термез, Стамбул, Ош, Навои и Душанбе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после аварийной посадки рейса в Йошкар-Олу в Пулково подготовили резервный борт. «Посадка прошла в штатном режиме в 14:33 по московскому времени», — уточнили в авиакомпании «РусЛайн».