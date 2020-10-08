До Выборга и Зеленогорска запустят дополнительные электрички

На этих выходных, 10 и 11 октября, на пригородные маршруты из Петербурга до Выборга и Зеленогорска добавят еще несколько электропоездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). Как стало известно, из Выборга на петербургский Финляндский вокзал отправится дополнительная электричка №7906 (отправление в 11:02). А обратный поезд №7917 до Выборга назначен на 11:02.

Что касается поездов до Зеленогорска, то в 16:25 будет отправляться состав №6157 из Петербурга, а в обратном направлении пассажиры смогут уехать на электричке №6174 (отправление в 18:02).

Кроме того, в воскресенье петербуржцы смогут уехать на дополнительных поездах до Сосново. В 14:39 отправится поезд из Петербурга, а из Сосново — в 16:48.

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