Петербуржцам бесплатно проверят зрение в рамках акции «Искусство видеть»

В этом году День зрения выпал на 8 октября. Фото: unsplash

В этом году День зрения выпал на 8 октября. Фото: unsplash

Городской центр медицинской акции запускает акцию «Искусство видеть». В рамках мероприятия местные жители смогут бесплатно проверить зрение.

Акция приурочена ко всемирному Дню зрения, который каждый год отмечается во второй четверг октября. В этом году День зрения выпал на 8 октября. В рамках акции петербуржцам предлагают бесплатно проверить зрение.

Диагностика зрения будет проходить 8 и 9 октября в Городском центре медицинской профилактики. Петербуржцев будут ждать с 9 до 18 часов. Кроме того, зрение можно будет проверить 10 и 11 октября с 11 до 20 часов в Центральном выставочном зале «Манеж» или в мобильных пунктах диагностики, адреса которых указаны на сайте.

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