Сажать деревья в Петербурге разрешили еще до 16 ноября

Сажать деревья в Петербурге разрешили еще до 16 ноября
Высадка деревьев у "Балтийской жемчужины". Фото: комитет по благоустройству

Петербургские власти решили продлить агротехнический период до середины ноября. Этому поспособствовало продолжительное бабье лето.

Как сообщили в городском Комитете по благоустройству, дату окончания агротехнического периода перенесли на 16 ноября в целях исполнения бюджета и из-за аномально теплой погоды этой осенью. До этого времени можно сажать деревья и косить траву.

В этом году саженцы появятся еще в Муринском парке, Юсуповском саду, парке Строителей, Брестском парке, саде Крупской и ряде других.

Стоит отметить, что в этом году агротехнический период в Северной столице начался с 7 апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парке 300-летия Петербурга заложили Юбилейную аллею из кленов. Ее заложили в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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