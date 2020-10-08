Петербургский Отряд «ЛизаАлерт» в сентябре спас более 400 человек

Сентябрь оказался сложным, но участники отряда сделали все возможное, чтобы найти и спасти потерявшихся людей. Фото: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер"/VK

Сентябрь оказался сложным, но участники отряда сделали все возможное, чтобы найти и спасти потерявшихся людей. Фото: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер"/VK

Добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» отчитался об итогах своей деятельности за первый осенний месяц.

В четверг, 8 октября, в официальной группе отряда в социальной сети «Вконтакте» была опубликована статистика за сентябрь. Всего волонтеры объедения получили 465 заявок от близких потерявших людей. Найти удалось 424 человека. Обнаружить погибшими получилось 18 человек. Найти родных получилось для троих обнаруженных людей.

В сообщении отряда отмечается, что в сентябре были побиты рекорды по количеству заявок, что не может не расстраивать. Еще в августе в среднем за день волонтеры получали на 2 обращения о пропаже меньше.

В «ЛизаАлерт» высказали надежду, что лесные прогулки перестанут привлекать большое количество людей из-за приближающихся холодов, поэтому поисков в октябре станет значительно меньше.

Напомнили в объединении и о мерах предосторожности. Стоит быть внимательными во время лесных прогулок, особенно при условии того, что в настоящее время начало весьма рано темнеть. С собой всегда важно иметь хорошо заряженный телефон.

Что касается пожилых людей, то всегда стоит обращать внимание на них в случае, если они сидят где-то в одиночестве или имеют растерянный вид. Возможно, они нуждаются в помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отряде «Лиза Алерт» предупредили петербуржцев о мошенниках.