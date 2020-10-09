В пятницу в Пулково нет отмен и задержек рейсов

В пятницу в Пулково нет отмен и задержек рейсов
Пассажиры в Пулково. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы",

Петербургский аэропорт Пулково отправит запланированные на сегодня рейсы по изначальному расписанию.

Об этом стало известно в пятницу, 9 октября. Согласно информации с онлайн-табло воздушной гавани, все авиакомпании вовремя отправят свои рейсы: отмен или задержек сегодня не наблюдается.

Пассажиры без опозданий и лишних нервов вылетят из Петербурга в российские города, а также в ряд зарубежных стран, в том числе Анталью, Ош, Самарканд, Стамбул и Бишкек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт Пулково присоединился к системе лояльности «Единой карты петербуржца». Теперь на некоторые услуги, — к примеру, упаковку багажа или прохода в бизнес-зал, — держателям карт ЕКП в аэропорту будут предоставлять скидку в размере 15%.

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