Петербуржцы жалуются, что пограничники не пропускают их в Финляндию

Петербуржцы жалуются, что пограничники не пропускают их в Финляндию
Петербуржцы не могут пересечь границу с Финляндией. Фото: pixabay.com

С 1 октября Финляндия ослабила ограничения на своей границе и разрешила въезд для иностранцев, которые владеют недвижимостью на территории государства.

Как сообщает Peterburg2, жители Петербурга начали жаловаться, что российские пограничники не выпускают их из страны, несмотря на наличие документов, которые подтверждают право собственности на недвижимость в Суоми. Сотрудники погранслужбы не считают наличие этих бумаг достаточным для въезда в страну.

Так, на днях российскую границу не смогла пересечь петербурженка, у которой есть жилье в Финляндии. Женщина взяла с собой указанные документы, а также справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

В Финляндию могут попасть только те собственники жилья, у которых есть веская причина на въезд, к примеру, необходимость срочного ремонта или работ по поддержанию состояния объекта. При этом на границе необходимо будет подтвердить эту причину документально.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что границы России и Финляндии останутся закрытыми как минимум до 10 ноября.

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