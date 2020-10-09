Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели дочери Конкина в центральный аппарат СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин откликнулся на просьбу актера Владимира Конкина и поручил тщательнее расследовать дело о гибели его дочери Софии.

Об этом стало известно в пятницу, 9 октября. Официальная информация появилась на сайте СК РФ.

Следователи центрального аппарата тщательно изучат материалы дела и рассмотрят все возможные варианты обстоятельств трагической гибели дочери Конкина. Проверят также и версии, которые излагает отец умершей. После завершения расследования будут подведены итоги и приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, трагедия произошла 22 сентября. В больницу после утопления из одного из фитнес-клубом Москвы была доставлена 32-летняя София Конкина. Врачи пытались вернуть женщину к жизни, но их попытки оказались тщетными, она скончалась. Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время ведутся все необходимые экспертизы. В рамках проверки были опрошены работники фитнес-центра, а также его руководство.

Дело находится на личном контроле у Бастрыкина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь актера Владимира Конкина трагически погибла в Москве.