В Петербурге рассказали, как ведется борьба с очередями из скорых

В Петербурге рассказали, как ведется борьба с очередями из скорых
Скорая помощь. Фото: Baltphoto

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объяснил, как власти пытаются уменьшить количество машин скорой-помощи у въездов в стационары, а также пояснил, какие меры принимаются для ускорения процессов госпитализации.

В Северной столице неоднократно были замечены большие очереди из машин скорой у городских больниц. Бригады врачей вместе с пациентами могли ждать своего приема часами. Лисовец сообщил, что в настоящее время информация о свободных койках обновляется в режиме реального времени, чтобы медики могли понимать, где пациентов примут как можно оперативнее. Для этих целей специалистов оснащают специальной техникой с необходимым ПО. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Помимо этого, чтобы прием больных осуществлялся быстрее, для работы в приемных отделениях привлекают большее количество сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские власти не могут спрогнозировать остановку роста заболеваемости в городе.

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