Петербуржцы остались недовольны внешним видом Усачевских бань после реконструкции

Петербуржцы остались недовольны внешним видом Усачевских бань после реконструкции
Внешний вид фасада здания до реконструкции. Фото: Google maps

По мнению жителей Коломны, здание XIX века в переулке Макаренко попросту изуродовали.

Усачевские бани были построены в 1883 году. Свое название они получили в честь названия Переулка, на котором были возведены. Кирпичное здание часто приковывало взгляды петербуржцев своими гармоничными архитектурными решениями. Однако КГИОП не спешил вносить объект в перечень культурных памятников, нуждающихся в охране.

Это досадное недоразумение привело к тому, что актуальный собственник ООО «Усачевские бани» произвел реконструкцию здания, которая поразила местных жителей своей несуразностью. К зданию надстроили третий этаж, больше напоминающий стеклянную коробку. Со стороны Крюкова канала и вовсе была добавлена полукрытая массивная металлическая терраса на столбах. Из-за нее теперь практически невозможно увидеть фасад здания. Об этом сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Жители Коломны остались разочарованы такими изменениями. Они считают, что трогать здание было не нужно и сетуют, что теперь им придется «любоваться» на парник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартале Дачное близится к завершению реконструкция наружного освещения.

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Петербуржцы остались недовольны внешним видом Усачевских бань после реконструкции
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