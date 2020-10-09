В Петербурге весной откроются две новые поликлиники в Невском районе

В Петербурге весной откроются две новые поликлиники в Невском районе
Поликлиника. Фото: gov.spb

Застройщик на полгода раньше запланированных сроков введет в эксплуатацию два учреждения медицинского назначения.

Речь идет о зданиях взрослой и детской поликлиник на Союзном проспекте. Строительные работы начались еще в 2019 году. В пятницу, 9 октября, ход строительства проинспектировал глава администрации Невского района Алексей Гульчук.

Взрослая поликлиника сможет принимать до 600 посетителей в смену. В настоящее время рабочие производят монтаж пятого этажа и ведут отделочные работы. Внутри здания оборудуют отделения женской консультации и скорой помощи, а также рекреационное отделение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Еще одно социальное учреждение будет ориентировано на прием детей и подростков. В нем в одну смену планируется осуществлять прием до 400 юных пациентов. Строители уже ведут монтаж 4 этажа и занимаются отделкой. Также, при здании оборудуют паркинг для медицинского персонала и посетителей поликлиники.

Стоит отметить, что в каждом из зданий для пациентов предусмотрены бассейны для оздоровительных процедур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино к следующему году появится детская поликлиника.

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