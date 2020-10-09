В Петербурге пройдет Всероссийский день ходьбы

Принять участие могут все желающие. Фото: gov.spb

Принять участие могут все желающие. Фото: gov.spb

Петербуржцы, неравнодушные к спортивному образу жизни, смогут принять участие в празднике, посвященному Всероссийскому дню ходьбы.

Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Таким образом россиян намерены привлечь к занятиям физкультурой и ведению здорового образа жизни.

Центральный старт празднику будет отдан в субботу, 10 октября, в 10:00, в Парке культуры и отдыха «Дубки» в Сестрорецке. Об этом сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

Все желающие смогут попробовать свои силы в спортивной ходьбе на дистанции в 3 километра. Заявки на участие принимаются в Центрах физической культуры, спорта и здоровья администраций районов города на Неве.

С графиком проведения мероприятия по районам можно ознакомиться на сайте комитета по спорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посетители 7 музеев Петербурга и Ленобласти смогут бесплатно отправить открытки в честь Дня почты.