Стали известны возможные причины гибели ребенка, рожденного суррогатной матерью для граждан Китая

Стали известны возможные причины гибели ребенка, рожденного суррогатной матерью для граждан Китая
Точные причины смерти будут озвучены позднее. Фото: pixabay

Правоохранительные органы озвучили версию причин смерти малыша, найденного в Гатчинском районе.

Летальный исход мог наступить из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник.

Напомним, 5-месячный бездыханный малыш был найден в квартире одного из домов Ленинградской области в четверг, 8 октября. Заботы об ухаживании за ребенком были возложены на специально нанятую няню, так как биологические родители не могли приехать за ним, чтобы забрать в Китай. Причиной тому стала пандемия, которая поспособствовала закрытию границ.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Дело стоит на особом контроле у Уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти найден мертвым младенец, рожденный суррогатной матерью.

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