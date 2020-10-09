Стали известны возможные причины гибели ребенка, рожденного суррогатной матерью для граждан Китая

Правоохранительные органы озвучили версию причин смерти малыша, найденного в Гатчинском районе.

Летальный исход мог наступить из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник.

Напомним, 5-месячный бездыханный малыш был найден в квартире одного из домов Ленинградской области в четверг, 8 октября. Заботы об ухаживании за ребенком были возложены на специально нанятую няню, так как биологические родители не могли приехать за ним, чтобы забрать в Китай. Причиной тому стала пандемия, которая поспособствовала закрытию границ.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Дело стоит на особом контроле у Уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти найден мертвым младенец, рожденный суррогатной матерью.