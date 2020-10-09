В Петербурге суббота выдастся дождливой и достаточно теплой

Ветер, гуляющий по городу, разгонится до 9 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге сегодня, 10 октября, ожидается облачная погода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу. Суббота выдастся умеренно дождливой, но при этом относительно теплой. Воздух в светлое время суток сможет прогреться до плюс 15 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки в 10 градусов. Ветер разгонится до девяти метров в секунду максимум.

Отмечается, что атмосферное давление будет повышаться, но неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сентябрьская погода не спешит уходить из Петербурга. На улице будет на 4-5 градусов теплее обычной для этого времени года погоды. После обеда воздух за окном прогреется до +14…+16 градусов. В это же время в Ленинградской области будет от +12 до +17 градусов.