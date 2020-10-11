Жителей Ленобласти предупреждают о густом тумане в понедельник

Жителей Ленобласти предупреждают о густом тумане в понедельник
Синоптики прогнозируют туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Водители должны соблюдать ПДД, так как повышается вероятность аварий.

В Ленинградской области в понедельник, 12 октября, ожидается туманное утро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Отмечается, что в такое время важно быть осторожными – не только водителям, но и пешеходам, так как увеличивается вероятность аварий. С 12 до трех часов ночи видимость на дорогах может составить всего 500 метров.

Ночью температура воздуха опустится до трех градусов, а в светлое время суток он может прогреться до 15 градусов. Ветер, гуляющий по Ленобласти, разгонится до семи метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в октябре. Осадков, по прогнозу синоптика, будет не очень много. Полноценные дожди придут в город

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