Аэропорт Пулково 12 октября работает без отмен и задержек

Аэропорт Пулково 12 октября работает без отмен и задержек
Пулково. Фото: Baltphoto

Петербургский аэропорт Пулково в понедельник, 12 октября, выполнит все запланированные рейсы по расписанию.

Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, все запланированные на сегодняшний день рейсы покинут Петербург без задержек. Кроме того, в аэропорту нет ни одного отмененного рейса. Все самолеты вылетят из Петербурга в назначенное время.

Сегодня в расписании Пулково значатся внутренние рейсы во многие российские города, а также международные, среди которых рейсы до Антальи, Ташкента, Самарканда и Стамбула.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали трех авиадебоширов за курение на борту и пьяный полет. Транспортная полиция возбудила административные производства за мелкое хулиганство.

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